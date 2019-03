20 ansatte må finde nyt arbejde: Oldtidspark lukket på 10 minutter

Mens debatten om den nye folkeskole i Skærbæk tog to timer af torsdagens byrådsmøde, så gik lukningen af oldtidsparken Hjemsted - Danernes Verden anderledes hurtigt. 10 minutter tog behandlingen af emnet.

TØNDER/SKÆRBÆK: Skærbæk var det helt store samtaleemne i byrådssalen i Tønder torsdag aften. Det vil sige, det var ikke selve byen, men Hjemsted - Danernes Verden og den kommende folkeskole i Skærbæk, der havde lokalpolitikernes fulde fokus. Mens det tog historiske to timer alene at debattere den nye folkeskole og ikke mindst placeringen af specialenheden Cassiopeia, så gik det overraskende hurtigt og smertefrit at lukke oldtidsparken Hjemsted - Danernes Verden - der indtil for ganske kort tid siden blev betegnet som et "væsentligt element i kommunens generelle oplevelsestilbud". Men på 10 minutter blev parken lukket, og de 20 ansatte med tilknytning til stedet må dermed med udgangen af i år ud at finde nyt arbejde.

Det er trist, men vi er nødt til at give op. Tilgangen har været halvhjertet, men vi har gennem tiden brugt rigtig mange penge på parken. Eike Albrechtsen (S), om lukningen af Hjemsted - Danernes Verden

Fair chance? Venstres Mathias Knudsen begrundede i byrådssalen den politiske kovending med, at Skærbækcenteret med kort varsel har annonceret, at man ikke agter at fortsætte driften. Og så skal Tønder Kommune enten finde en ny forpagter - hvilket ikke synes sandsynligt - eller at parkens areal, der er kommunalt ejet, lukkes og området udlejes/sælges til et kommercielt formål. - Vi troede at Skærbækcenteret ville forlænge aftalen. Det er lidt træls, at vi ikke vidste det, da vi lagde budgettet, erkendte Mathias Knudsen og tilføjede, at de gennem historien stadigt større økonomiske bidrag til parken havde "frustreret" lokalpolitikerne. - Jeg mener ikke, at der er grundlag for at køre parken videre i sin nuværende form, tilføjede Mathias Knudsen. Enhedslistens Holger Petersen stillede spørgsmålstegn ved, om parken har fået lov til at vise sit værd. - Har vi givet parken en fair chance? Danernes Verden er et væsentligt element i kommunens oplevelsestilbud. Har den fået hjælp nok - jeg synes ikke, at vi har hjulpet den på vej, lød det fra Holger Petersen.

Uforløst potentiale Socialdemokratiets Eike Albrechtsen erkendte i byrådssalen, at man med lukningen kaster håndklædet i ringen. - Det er trist, men vi er nødt til at give op. Tilgangen har været halvhjertet, men vi har gennem tiden brugt rigtig mange penge på parken. Vi har indgået en aftale, og den står vi ved, sagde Albrechtsen og tilføjede, at hun håber, der dukker nogen op med et godt projekt til området. Venstres Daisy Dahl stillede som Enhedslistens Holger Petersen spørgsmålstegn ved, om oplevelsesparken har fået nok opmærksomhed. - Jeg har nok været en af de få, som altid har troet på en fremtid for Danernes Verden. Jeg mener bestemt, der har været et udviklingspotentiale, som har været uforløst. Derfor synes jeg også, at det er vemodigt, at den aldrig har fået lov at vise sit værd. Projektet slutter, før det egentlig er skudt i gang. Daisy Dahls bemærkning fik Jørgen Popp Petersen (SP) på banen. - Jeg mener, parken har været i gang i 25 år, så den har haft rig lejlighed til at vise sit værd, konstaterede Popp Petersen.