20-årig kvinde sigtet: Forsøgte at smugle hash i fængselskage

RENBÆK: Det vides ikke om kagen ligefrem var pyntet med hash, men i hvert fald har personalet i fængslet i Renbæk afsløret en lidt alternativ kage.

Af en eller anden grund vakte kagen personalets nysgerrighed, og det viste sig dog også, at der var mere end mel, sukker og bagepulver i kagen.

Efter at have skåret den i stykker blev der afsløret 80 gram hash, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

Bjørne Pedersen oplyser videre, at en 20-årig kvinde nu er sigtet for at have forsøgt at smugle stofferne ind til en indsat.

Om kagen efterfølgende blev spist - og i givet fald om den smagte godt - melder hitorien ikke noget om.