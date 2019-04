To unge mænd, en 18-årig sønderjyde og en 19-årig fra Nakskov, er nu varetægtsfængslede efter det dobbelte gaderøveri, der fandt sted på Kongevej i Tønder den 28. marts.

De endte senere den aften i en biljagt, og flugten endte i Bolderslev, hvor de unge kørte galt. Her kunne politiet anholde én på stedet og efterfølgende tre tilskadekomne på skadestuen. En sidste gerningsmand stak dengang af fra stedet.

De nu to fængslede var en del af en gruppe på i alt fem unge, som efterfølgende stak af fra stedet i en grålig Skoda.

Her blev to unge, en 15-årig dreng og en 22-årig mand begge frarøvet deres jakker, punge og mobiltelefoner indenfor få minutter i området ved supermarkederne Fakta, Rema 1000 og Aldi på Kongevej.

SØNDERBORG/TØNDER: En 18-årig mand er blevet fremstillet ved Retten i Sønderborg, sigtet for at have været en del af de to gaderøverier, der med kort mellemrum blev begået i Tønder ved 19.15-tiden torsdag den 28. marts. Det oplyser politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hovedaktør

- Han kommer fra den nordlige ende af politikredsen og er varetægtsfængslet for gaderøveri, siger han.

Den nu fængslede 18-årige er sat bag lås og slå til samme dato som den første, der blev fængslet i sagen, oplyser Jens Peter Rudbeck:

- Han er foreløbigt varetægtsfængslet indtil den 26. april. Sagen i dag kørte for lukkede døre, og han er derfor sigtet for gaderøveri med mere - uden vi dog endnu kan gå i detaljer med, hvad han udover gaderøveriet er sigtet for. Vi opretholder sigtelsen på de andre, siger han og tilføjer:

- Vi anser den 18-årige for at være en af hovedaktørerne bag de to røverier.