18-årig sigtes for brandstiftelse: Mand var i fare for at indebrænde

Løgumkloster: En mand var onsdag i overhængende fare for at indebrænde i byens tidligere restaurant og kro "Klosterkælderen".

Torsdag bliver en 18-årig mand fra Løgumkloster fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg, da han er sigtet for at have stiftet branden.

Manden, der var i fare, blev reddet ud ved hjælp af en stige, der hastigt blev fremskaffet af det lokale brandværn, som hurtigt var på stedet.

Indtil i går havde bygningen seks lejemål, men branden har ødelagt hele bygningen.

I alt fem personer blev på stedet behandlet for symptomer for røgforgiftning og heraf blev tre sendt videre til behandling på skadestuen.

