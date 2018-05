18-årig bilist i solouheld nær Møgeltønder

MØGELTØNDER: Klokken 02.35 natten til søndag kørte en lokal 18-årig mand galt i krydset mellem Højervej og Møgeltønder Omfartsvej. Bilisten, der kom kørende ad Højervej i nordvestlig retning fortsatte hen over krydset og endte på taget i grøften. På grund af rulleturen er føreren og de to passagerer alle på skadestuen til et tjek, meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er tale om et solouheld, hvor bilen fortsætter over i grøften og ender på taget. Vurderet ud fra bremsesporene på stedet, så mistænker vi, at de godt kan have kørt for stærkt. Alle tre bliver tjekket på skadestuen, og under undersøgelserne af bilen fandt vi desuden en hashkværn gemt i bilen, forklarer vagtchef Torben Møller og tilføjer, at man nu tester den 18-årige fører af bilen for et eventuelt indtag af narkotika.

Alt i alt er de tre sluppet nådigt fra uheldet, forklarer Torben Møller:

- De har alle fået knubs, men derudover er de uskadte. De er sendt på skadestuen rent rutinemæssigt - det gør vi altid, når en bil har været på taget, forklarer han.