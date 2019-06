TØNDER: En 18-årig mandlig bilist var lørdag morgen klokken 06.02 ude for et færdselsuheld på Ribevej syd for Gramvej i Toftlund. Da han kom kørende ad Ribevej i sydlig retning, mistede han herredømmet over bilen og ender i grøften i den modsatte side, hvorefter bilen trillede rundt på taget. Den unge mand kom dog ikke noget til, mens bilen formentlig er totalskadet.