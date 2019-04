17-årig sigtet: Lavede hærværk på skoles tag

MØGELTØNDER: Møgeltønder Skole har mellem mandag og tirsdag været udsat for hærværk.

I nævnte tidsrum har nogle unge været oppe på skolens tag, hvor i alt 10 til 12 udluftningshætter er blevet sparket i stykker. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det viste sig dog kort efter at være til at finde de formodede gerningsmænd, forklarer politikommissær Thomas Berg.

Politiet var efterfølgende ude at forhøre sig, og fandt frem til en 17-årig fynsk dreng, som nu er sigtet for hærværk. Samtidigt har man også haft en alvorssnak med den 17-åriges lillebror på 13 samt en anden 13-årig dreng, der begge menes at have medvirket.