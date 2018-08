16-årig ulykkesbilist kan se frem til ekstra sigtelse

TØNDER: Den 16-årige dreng, der søndag morgen klokken 04.23 kørte galt på Sønder Løgum Landevej ved Tønder, kan nu tilføje en ekstra sigtelse til listen, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Udover at den 16-årige af naturlige årsager kørte uden kørekort, så var den unge bilist også påvirket af spiritus, da han søndag morgen havnede i grøften, oplyser politiet.

Der var to unge i bilen, som endte i grøften, da den 16-årige forsøgte at overhale en anden bilist med cirka 120 km/t. Han mistede kontrollen over bilen og kørte i grøften, hvorefter bilen rullede rundt og landede på taget.

De to unge slap begge uskadt fra uheldet og kravlede selv ud af den smadrede bil.

Syd- og Sønderjyllands Politi var søndag i kontakt med forældrene til den 16-årige, der er fra Skærbæk, ligesom ejeren af bilen også er blevet kontaktet.