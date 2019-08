16-årig på tunet knallert ville ikke standse for politiet

TOFTLUND: Det gik lige rigeligt stærkt for en 16-årig dreng, der kørte på scooter på Danetoftevej i Toftlund onsdag middag. Her bed en færdselspatrulje mærke i, at scooteren kørte noget hurtigere end de tilladte 30 kilometer i timen. Det viste sig at holde stik, for på rullefelt blev scooteren målt til 57 kilometer i timen.

Det bliver dyrt for den 16-årige, som er fra lokalområdet, forklarer politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der vil blive nedlagt påstand om en betinget frakendelse af kørekortet på grund af, at den var så hurtig. Han får desuden et par bøder oven i hatten, for han ville ikke standse for politiet, da patruljen satte efter ham, og derudover var der ingen nummerplader på scooteren, og han havde heller ikke sit kørekort.