16-årig dømt for vold og trusler mod offentligt ansatte

Ved retten i Tønder tilstod en 16-årig dreng vold og trusler mod to offentligt ansatte. Han blev idømt 30 dages betinget fængsel og skal gennemgå et kursus i at håndtere sin vrede. Arkivfoto

En 16-årig dreng fra lokalområdet blev onsdag i den forløbne uge dømt for at have været voldelig over for en pædagogmedhjælper og efterfølgende truet en lærer på det sociale medie Snapchat.

Tønder: Ved retten i Tønder blev en 16-årig dreng onsdag idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om, at han fortsat skal bo på ungdomsinstitution og gennemføre et anger management-kursus, altså et kursus i at håndtere sin vrede. Den dømte tilstod, at han havde vredet armen om på en kvindelig pædagogmedhjælper og efterfølgende presset hende op ad en glasvæg på Tønder Ungdomsskole. Et par uger senere, havde han delt et billede af en lærer på det sociale medie Snapchat, hvortil han skrev, "fede kost, ... skal skydes, klam lære". Den 16-årige begrundede voldsepisoden med, at han havde lyst til at lave sjov med den kvindelige pædagogmedhjælper, hvorefter han vred armen om på hende. Pædagogmedhjælperen blev presset op ad en glasvæg og bad den nu dømte om at give slip fem gange, før han lod hende gå. I retten forklarede den 16-årige, at han godt kunne forstå, at det gjorde ondt på pædagogmedhjælperen.