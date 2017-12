15-årig beboer: - Jeg føler mig sur og bliver skør af ventetiden

De 23 beboere på Børnecenter Tønder har ikke travlt med at fejre julen i disse dage. Dagene ligner næste alle andre, bortset fra at der ingen skoleundervisning er. Tiden fordrives med tv-kigning og computerspil.

- Nåh, er det jul. Jeg troede, at jeg skulle have en stor gave - nye, flotte sko eller et flot ur, siger Shakil Uriakhel og tilføjer, at han skam er glad for gavekortet, han dog vil give videre til sin bedste ven, der bor i Aarhus og har fået opholdstilladelse.

En ansat får ham dog til at indse, at festen i forgårs med kalkun, sovs og kartofler, chips og cola var fejringen af jul. Bagefter var der et gavekort til alle beboerne på 200 kroner til H&M samt en strikhue.

Det er dog ikke alle, der har travlt med at fejre højtiden i disse dage. På AsylSyds Børnecenter Tønder er der stille og roligt i disse dage. Antallet af medarbejdere er nede på et minimum, og i et hjørne af den fælles opholdsstue står et pyntet juletræ. Lysene kan dog ikke tændes, da stikket til juletræskæden er ødelagt.

Selv om børnecentrets 23 beboere ikke fejrer kristendommens højtider. Så er hverdagen i disse dage dog ikke som de plejer at være. Der er ingen undervisning i denne uge, så den 15-årige dreng må undvære matematik, fysik og dansk. Dagene bruges i stedet for på tv-kigning og computerspil.

Sur og skør

For en gang skyld stod flygtningedrengene ikke selv for julens festmåltid. De har selvhushold og skal selv sørge for, at pengene rækker til mad, taletidskort, tøj og sko. Det er umuligt, lader Shakil Uriakhel forstå.

- Jeg sagde allerede for et år siden, at det ikke er nok med 1100 kroner hver 14. dag. Vi har ikke råd til at købe chips, chokolade eller pizza - pengene rækker kun lige akkurat til mad, siger Shakil Uriakhel og viser vej til opholdsrummet med juletræet. Han sætter sig i den sorte hjørnesofa, der vender ryggen til juletræet. Fotografen skal have et billede til artiklen. Efter et par forsøg bliver den 15-årige dreng utålmodig. Nu har han brugt tid nok på avisens udsendte.

Shakil Uriakhel har nu boet på centret på Ulriksallé i to år. Han har tre afslag i bagagen, og har et sidste skud i bøssen til at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Ventetiden tager hårdt på ham. Usikkerheden fylder mere end jul og gaver.

- Jeg føler mig sur og bliver skør af ventetiden. Det er virkelig hårdt, siger Shakil Uriakhel.