141 snørede løbeskoene i Højer

Højer: 141 løbere og gående snørede søndag formiddag skoene og begav sig ud på en af de tre ruter i forbindelse med Marguriteløbet i Højer.

På forhånd havde 115 tilmeldt sig til løbet, og det var arrangør Volkert Truelsen - der snart i en menneskealder har arrangeret Digeløb i Højer med Boh Tygesen - godt tilfreds med. Især vejret taget i betragtning.

- Det er over forventning. Til løbet i foråret havde vi til sammenligning bare 78 deltager, siger Volkert Truelsen, der med kollegaen forud for løbet ikke kunne finde ud af, om vejret til løb var godt eller for godt i den forstand, at folk hellere ville blive hjemme i solen eller tage til Rømø. Men tilsyneladende lokkede det gode vejr løberne til Højer, så bekymringerne var ubegrundede.

Marguriteløbet adskiller sig fra normale motionsløb ved, at der er fokus på natur og fællesskab - ikke tiden. Derfor var der ikke officiel tidstagning, hvilket kom bag på nogle af deltagerne. Men ingen opgav af den grund at begive sig ud på de tre ruter på henholdsvis 4,4, 9,3 og 21,1 kilometer.

Familien Sønnichsen/Jensen var troppet op otte mand samt to børn i barnevogne. Familien havde dog hverken sol eller tid i tankerne.

- Det er ren familiehygge, lød det.

Ifølge Volker Truelsen kom alle deltagerne i mål - uden skader. I målområdet kunne deltagerne nyde en forfriskning - og måske udsigten til en blød havestol hjemme i solen.

Det var tredje gang, at det normale septemberløb i Højer var erstattet af Marguriteløbet.