1,4 mio. kr. for mere sikkerhed: Se her hvad de skal bruges til

TØNDER: I indeværende år er der 1,4 millioner kroner tilbage i Tønder Kommunes trafiksikkerhedspulje. Pengene er øremærket projekter, der - ofte efter opfordring fra borgere - skal øge sikkerheden for især bløde trafikanter. De 1,4 millioner kroner har nu fået ben at gå på.

Tønder Kommunes teknik og miljøudvalg har godkendt og udpeget syv projekter, der skal gennemføres i indeværende år. Blandt vinderne under fordelingen er borgerne i Frifelt, der har udsigt til at få gennemført projekter til i alt 830.000 kroner, der især vil øge sikkerheden for de yngste i trafikken

De syv godkendte projekter er følgende:



120.000 kroner til et skolevejsprojekt på Syrenvej ved Bedsted Friskole

650.000 kroner til en sti til børnehaven og busstoppestedet i Frifelt

180.000 kroner til fartdæmpende foranstaltninger på Roagervej i Frifelt

50.000 kroner til yderligere sikring af sortplet-krydset i Gærup

100.000 kroner til opsætning af to fartvisere langs Branderupvej i Agerskov

100.000 kroner til udarbejde af et projektoplæg til hastighedsbegrænsning i krydset Bredebrovej/Ved Dammen i Løgumkloster

200.000 kroner til etablering af en byport ved Gl. Tøndervej i Rangstrup

Prisen for byporten i Rangstrup er udregnet til at blive 800.000 kroner. Det bliver der ikke råd til i øjeblikket.

- Vi bevilliger de 200.000 kroner til projektering nu, og så regner vi at færdiggøre projektet næste år, forklarer udvalgsformand Bo Jessen (V).