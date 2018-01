14 lærere og pædagoger står til at miste deres job

For at få økonomien til at hænge sammen har 14 lærere og pædagoger på Tønder Distriktsskole fået en påtænkt afskedigelse. Det betyder, at de mister deres job fra det kommende skoleår, medmindre tingene ændrer sig.

Tønder: - Vi har simpelthen et underskud, som vi skal have væk. Cirka tre millioner kroner. Sådan siger lederen for Tønder Distriktsskole, Jan Peter Jensen, om årsagen til, at en række lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere mandag fik en såkaldt påtænkt afskedigelse. Jan Peter Jensen forklarer, at en påtænkt afskedigelse betyder, at de berørte medarbejdere har fået besked om, at de kan forvente at blive opsagt med virkning fra det kommende skoleår. - En påtænkt afskedigelse kan trækkes tilbage, hvis tingene ændrer sig. Og der kan ske meget. Nogle vælger måske at gå på pension, nogen flytter og nogen finder andet arbejde, og så kan det være, at afskedigelser bliver trukket tilbage, siger skolelederen og tilføjer: - Det er ikke noget, jeg er glad for det her. Det er bestemt ikke rart.

Penge pr. elev Folkeskolerne får tildelt et fastsat beløb pr. elev. Det betyder, at skolen får flere penge, jo flere elever den har. Og jo færre elever. des mindre tilskud.Alle fire filialer under Tønder Distriktsskole bliver berørt af de påtænkte afskedigelser.

Flere årsager Jan Peter Jensen siger, at der er flere årsager til, at skolen har underskud. - Da Tønder fik en privatskole, havde vi en større afgang dertil end forudset. Vi oplever også, at flere end vi har regnet med, sender deres børn på efterskole i 9. klasse. Skolelederen peger også på, at der det kommende skoleår går en stor årgang ud, mens der kommer en lille årgang ind. Og endelig er antallet af elever i modtageklasserne markant mindre end forventet. - Vi har på et tidspunkt haft 60 elever i modtageklasserne, og i år havde vi budgetteret med 20, hvilket var lavt sat, men vi har kun fået en enkelt, siger Jan Peter Jensen. - Så vi skal simpelthen have trimmet organisationen. Nu har vi lavet en konsolideringsplan, så der kommer balance i det. Vi bliver nødt til at have overskud, så vi også kan investere i nye tiltag.