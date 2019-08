1230 kilometer: Johan Petersen gennemførte ekstrem cykel-klassiker

Johan Petersen tøver ikke et sekund med at kalde dette års Paris-Brest-Paris det hårdeste, han har været ude for. Det franske ekstremcykelløb bød på svære vejr- og vindforhold, som satte mange ud af spillet undervejs.

LØGUMKLOSTER/FRANKRIG: Benene er nogenlunde ved at være sig selv igen, og trætheden har efterhånden lagt sig. Johan Petersen startede den 17. august på sit femte Paris-Brest-Paris med at fylde 70 år - men der blev ikke megen tid til kage og festivitas. Derimod dedikerede han sin runde fødselsdag til en benhård 1230 kilometer lang indsats på cyklen - og det gav pote. - Benene hænger i hvert fald ved... Der går gerne et par dage, hvor ens ben er tykke, og man er godt træt, men jeg er ved at være ovenpå igen, siger Johan Petersen med et grin. Efter 83 timer og 56 minutter nåede han nemlig lige nøjagtigt sit mål i den traditionsrige, franske cykelklassiker: Målet om at nå indenfor grænsen på 84 timer klarede han netop. - Jeg ville ind på under 84 timer, og jeg nåede det lige med fire minutter igen. Løbet var i det hele taget barskt i år. I forhold til tidligere år havde arrangørerne flyttet startstedet. Så de første 100 kilometer var mere kuperede, og der var stærk modvind, hvilket tog hårdt på kræfterne hos mange i feltet. Det her var absolut den hårdeste udgave af de fem, jeg har kørt, forklarer han.

Jeg kiggede rigtig meget på min cykelcomputer de sidste 45 kilometer. Det var en lettelse uden lige at køre ind med fire minutter igen. Johan Petersen, ekstremcykelrytter, Løgumkloster.

Paris-Brest-Paris Paris - Brest - Paris blev første gang kørt i 1891.Det blev i alt kørt som et professionelt cykelløb syv gange - sidste gang i 1951.I dag er løbet helliget amatører, som har 90 timer til at nå målet.At Johan Petersen skal klare opgaven på 84 timer og ikke 90, skyldes, at han er i en startgruppe, som begynder løbet om morgenen.Dermed har de en fordel af flere timer med dagslys end de, der starter sent om aftenen - den fordel er modregnet, så de har seks timer mindre til rådighed.Johan Petersens bedste tid er fra 2015 - der klarede han turen på 67 timer og 31 minutter.

Hvor er Johan? Frankrig har et helt unikt forhold til cykelløb - noget, som Johan Petersen har mærket ved alle sine fem deltagelser i løbet. Efter hans deltagelse i 2015 sendte han et Dannebrog med posten til nogle franske fans, som stod klar med forfriskninger til rytterne. Det udviklede sig hurtigt til et venskab, selvom sprogbarrieren var stor. Pludselig så han sit eget flag på ruten, og måtte lige stoppe op: - De havde spurgt alle danske ryttere, om jeg var med... Det var helt vildt. Da jeg så flaget, sagde jeg til de andre, at jeg altså lige måtte holde ind her et par minutter. Den opbakning er helt unik. Der står folk ude ved ruten døgnet rundt og i al slags vejr. De brænder virkelig for det.

Kampen mod stopuret Paris-Brest-Paris er ikke et etapeløb som for eksempel Tour de France. Det er derimod ultracykling. Udfordringen er simpel - du har 84 timer til at gennemføre distancen. Holdet, som Johan kører med, har base i en dobbeltdækkerbus. Den kører umiddelbart efter starten 450 kilometer ud på ruten - og således er den i gåseøjne første etape 450 kilometer lang. Eller godt og vel to lange tour-etaper ud i ét. - Efter det var modvind på turen vestpå, så blev det varmere om onsdagen og torsdagen. Det betyder typisk, at vinden vender - så vi havde også modvind på turen tilbage til Paris igen. Det var barskt. Men samtidig er det her en sport, hvor alle hjælper alle. En af mine venner fik problemer den sidste nat, og jeg brugte lidt tid med ham - men det gav ikke megen søvn, forklarer Johan. De svære forhold gjorde også løbets slutning ekstra spændende. Særligt de afgørende kilometer blev en kamp mod uret: - Jeg kiggede rigtig meget på min cykelcomputer de sidste 45 kilometer. Det var en lettelse uden lige at køre ind med fire minutter igen. Paris-Brest-Paris køres kun hvert fjerde år, og derfor er Johan Petersen heller ikke helt sikker på, om han har kørt sit sidste: - Om jeg kommer afsted igen er svært at sige. Jeg tror, det her var det sidste. Jeg er 74 år næste gang, og det bliver nok helbredet, der kommer til at bestemme, om jeg kan. Det hele skal være der, hvis det skal kunne lykkes.