I økonomiudvalget er der bred opbakning til at bruge 250.000 kroner til at gennemføre analysen. Resultatet skal blandt andet bruges som et pejlemærke i forbindelse med sommerens og efterårets budgetlægning.

- Når vi bruger mellem 11 og 12 millioner kroner, vil vi gerne have vurderet, om vi får værdi for indsatsen, eller om der er noget, vi kunne gøre anderledes, siger Henrik Frandsen.

Situationen

Situationen, som Jørgen Popp Petersen omtaler, er sammenbruddet af Tønder Vækstråd efter udviklingsdirektør Lene Grønnings opsigelse i foråret. Desuden er der ikke fodslag mellem kommunen og turistforeningen om den fremtidige kurs. Mens økonomiudvalget har underskrevet en hensigtserklæring om et destinationssamarbejde med Fanø og Esbjerg kommuner, ønsker turistforeningen slet ikke at indgå i et sådant samarbejde. Erhvervsrådet har nedsat et udvalg, der har sat sig for at genskabe enighed og fælles fodslag på området.