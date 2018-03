100.000 kroner til markedsføring af 100 års mindedag

Krigsfangekirkegården i Løgumkloster med de godt 70 gravsteder skal gennemgå en ekstraordinær klargøring samt opsætning af informationstavler forud for markeringen af 100 året for første verdenskrigs afslutning senere på året. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tønder Kommune opretter en pulje til støtte for aktiviteter, der markerer 100-året for første verdenskrigs afslutning den 11. november i år. Historisk Forening i Løgumkloster har et stort mindearrangement i støbeskeen.

LØGUMKLOSTER: Der findes næppe en kirkegård eller et sogn i Sønderjylland, hvor der ikke er rejst mindesten for faldne i første verdenskrig og store sten, der erindrer om landsdelens genforening med Danmark i 1920. Den store krig, som første verdenskrig oprindeligt blev kaldt, og genforeningen er fortsat synlig mange steder og har stor betydning for mange. Derfor forventes der også en del arrangementer og mindehøjtideligheder, når 100-året for krigens afslutning indtræffer senere på året. Den 11. november 1918 klokken 11, trådte våbenstilstandaftalen i kraft, der siden blev fulgt op med en fredstraktat. Den 11. november markeres stadig i mange sønderjyske sogne med kransenedlæggelser og mindehøjtideligheder. Dette års "jubilæum" for fredsslutningen forventes at påkalde sig ekstraordinær bevågenhed. For at støtte op omkring arrangementer og aktiviteter, har Tønder Kommune oprettet en pulje på 100.000 kr.

Kulturelt Forum Kulturelt Forum er paraplyorganisation for alle kulturaktører i Tønder Kommune .



Kulturelt Forum råder over en årlig pulje på 194.000 kr., som uddeles på baggrund af skriftlig ansøgning.



Kulturelt Forum består af ni medlemmer der bl.a. er udpeget af frivillige og professionelle kulturaktører i kommunen.



Efter kommunalvalget i efteråret har det nysammensatte Kulturelt Forum netop konstitueret sig med Anne Mette Pedersen, Tønder, som formand og arkivleder Birgitte Thomsen, Tønder, som næstformand.

Stærke foreninger - Det gør vi, fordi vi ved, at der er mange gode og stærke foreninger i kommunen, der vil markere dagen. Det vil vi gerne bakke op omkring, også fordi vi ved, at den periode stadig har stor betydning, siger borgmester Henrik Frandsen om baggrunden for puljen. Den skal forvaltes af Kulturelt Forum, og der er lagt op til, at netop Kulturelt Forum fastsætter en ansøgningsprocedure med ansøgningsfrist til maj. En af de foreninger, der allerede er langt fremme med forberedelserne af et mindearrangement, er Historisk Forening i Løgumkloster. Med den lokale krigsfangekirkegård i byens sydlige udkant, planlægger foreningen således at invitere højtstående gæster fra både Danmark og udlandet for at være med til at markere fredsslutningen.