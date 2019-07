Med 100.000 kroner i ryggen er Tønder Kulturskole nu klar til at tage hul på det store arbejde med skolens markering af hundredåret for genforeningen. Det skal blive til en storstilet forestilling på tværs af landegrænsen.

Udspillet fra Tønder Kulturskole er især udvalgt på sit fokus for unge - og det, at tiltaget samtidigt fungerer hen over landegrænsen, forklarer Dansk Folkepartis Søren Rasmussen, som er formand for udvalget for regional udvikling:

TØNDER: Tønder Kulturskole kommer til at være en af de mange aktører, der vil markere 100-året for genforeningen i 2020. Det ligger nu fast, eftersom Tønder Kulturskole er én af de i alt 20 ansøgere, som har fået midler af Regionsrådet for Syddanmark, som har uddelt midler til forskellige projekter, der skal markere genforeningsjubilæet.

Personlige historier

På Tønder Kulturskole vakte de 100.000 kroner stor glæde, for det betyder, at projektet kan sættes i gang. Det betyder dog ikke, at forestillingen Kalejdoskop er i mål rent økonomisk endnu - men uanset hvad, så er det nu muligt at sætte gang i udviklingen, forklarer projektkoordinator Lisbet Hartz:

- Det er et projekt, vi prøver at rejse midler til, så det er en kæmpe hjælp med 100.000 kroner til Kalejdoskop. Populært sagt kan man sige, at de her penge giver os byggepladsen at arbejde videre med - og nu skal vi selv ud at skaffe byggeklodserne.

Nu er fundamentet på plads, og projektet kan forhåbentlig snart gå i gang, tilføjer Kulturskolens leder, Henrik Thaysen Dam:

- Nu ved vi, at det bliver til noget, og tiden må vise, hvor stort det bliver. Det er de unge, der er med til at sætte det i kontekst, og de unge er selv med til at gøre det nærværende og nutidigt. Det er en læringsproces over et trekvart år, som skal blive et kulturelt bud på, hvordan det er at vokse op i grænselandet, forklarer han.