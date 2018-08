10.000 kommunale kroner til årets forening i Tønder Kommune

Tønder: Tønder Kommune sætter nu fokus på det store foreningsarbejde, som frivillige ildsjæle hver dag gør i kommunens mange foreninger. Det sker med uddeling af prisen "Årets Forening".

Prisen skal være med til at synliggøre foreningslivet og anerkende og understøtte den frivillige indsats. Det skal ske ved at hædre projekter og lokale initiativer i foreningslivet, som styrker frivilligheden og det aktive medborgerskab.

Med hæderen som "Årets Forening 2018" følger et diplom og nok så væsentligt en pengepræmie på 10.000 kroner, som kan bruges i foreningens virke. Hvis det er et projekt, hvor flere foreninger medvirker, er pengepræmien til deling.

Men hvem skal have diplom og penge? Det kan borgerne være med til at afgøre. Alle i Tønder Kommune har nemlig mulighed for at indstille en forening til at modtage hæderen som årets forening.

Både frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, lokalråd, borgerforeninger, støtteforeninger og øvrige foreninger kan indstilles til prisen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.