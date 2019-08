100 års fødselsdag: Sådan markeres dagen

- Disse lister fungerer altså som en art gæstebog, hvor vi så ved dagens afslutning og for fremtiden, kan se hvilke tidligere elever og årgange der kiggede forbi dengang da skolen fyldte 100 år. For de som måtte ønske det, er der rundvisning på skolen ved nogle af skolens ansatte, forklarer viceskoleleder, Rasmus Lorenzen.

Her fungerer skolens lærere som værter, og de gæster, der er tidligere elevere på skolen vil blive bedt om at skrive sig på de årgangslister, som er hængt op i skolens aula.

Klokken 12 lukker skolen, og eleverne bliver sendt hjem. Lærerne går så i gang med at forberede det åbent hus-arrangement, der begynder klokken 14.

Dagen indledes om formiddagen, hvor der er forskellige aktiviteter for eleverne. Hvad de helt præcis vil være, er indtil videre en hemmelighed.

Telt i gården

I skolegården vil der være rejst et telt, og her omfatter dagens program velkomst ved skolelederen Tina Israelsen, tale ved bestyrelsesformanden og borgmester Henrik Frandsen, samt andre, der måtte have lyst til det.

Blandt de inviterede gæster er også tidligere lektor emeritus ved Københavns Universitet, Kaare Rübner Jørgensen, der er barnebarn af Skærbæk Realskoles første bestyrer, Rasmus Jørgensen.

Festprogrammet omfatter også fællessange, optræden af skolens kor og musikalsk underholdning ved en af skolens tidligere elever.

Fødselsdagsmenuen består af sønderjysk kaffebord og lidt at drikke.