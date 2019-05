100 år med holdånd og højt humør

Det danske Spejderkorps i Tønder fejrede rund fødselsdag lørdag eftermiddag med optog, taler og mange gæster.

TØNDER: En gang spejder, altid spejder. Sådan har det været i Tønder i 100 år. - 100 år, er vi gamle, er vi støvede?, spurgte Tønder Spejdernes formand, Anette Thrige Nielsen, i sin festtale og ilede med at svare selv. - Nej, for ånden i spejderarbejdet er fortsat den samme som for 100 år: lære ved at prøve, lære ved at arbejde sammen og lære ved at være modig.

At være sammen som spejder går aldrig af mode. Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

Tønder Spejderne Tønder Spejderne er medlemmer af det danske spejderkorps.



Der er godt 90 medlemmer, 15 af dem er også ledere.



I 1982 flyttede både pige og drengespejdere ind i et ny opført spejderhus i Tved.



Spejderhuset er en selvejende institution, hvor Jens Ellekjær er formand.



Huset er på cirka 300 kvadratmeter, derudover er der to store udhuse til opbevaring af materiel og tre store græsarealer nord for huset.



I 2007 blev drenge- og pigespejderne lagt sammen til et samlet korps.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Kirsten Ellekjær er hele Tønders spejdermor. Hun har været med helt tilbage fra 50'erne og er i dag øverst ansvarlig for Tønder Spejderne. I hendes tale gik hun helt tilbage til troppens første år, og hvad der er sket siden 1919. Foto: Uwe Iwersen

Den største gave Ordene faldt lørdag eftermiddag på græsplænen ved spejderhuset i Tønder, hvor Tønder Spejderne havde inviteret til fødselsdagsfest og reception. Den officielle fødselsdag var den 29. april, altså i mandags, og her havde spejderne givet sig selv - bogstaveligt talt - den største gave. Et tre etagers klatretårn, der har fået navnet Ragnhild, inviterer nu til leg, oplevelser og samarbejde. I helt rette spejderånd. Tønder borgmester, der ikke selv har været spejder, glædede sig over jubilæet og spejderbevægelsens fremgang, i en tid, hvor elektronisk underholdning i form af telefoner og Ipads fylder meget. - At være sammen som spejder går aldrig af mode, sagde borgmester, og henviste til, at mange kendte mennesker har en fortid i spejderbevægelsen. Blandt disse også borgmesterens partifælle, statsminister Lars Løkke Rasmussen, sagde Henrik Frandsen, han sluttede af med at ønske tillykke med Tønder Spejdernes første hundrede år.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Spejderne gav sig selv den største fødselsdagsgave. Det ni meter høje udkigs- og klatretårn har fået navnet Ragnhild og er blevet til i over 200 timers intensiv spejderarbejde. Foto: Uwe Iwersen

For fuld musik Lørdagens fødselsdag blev indledt med et festoptog gennem Tønders gader. Det skete med fuld musik. Den blev leveret af Odense Tambourkorps, der førte an på den to kilometer lange travetur fra byens centrum. Både spejder-veteraner i civil og næste spejdergeneration i deres blå uniformer gik med. Inden der ved spejderhuset blev serveret jubilæumskage, kaffe og saftevand var der også afsat tid til at synge spejdersange. De står i høj kurs. Ikke mindst den med omkvædet: - Vi er seje, vi er rå, vi er de blå. Det er derfor, vi har uniformer på. Den kunne alle synge med på.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Borgmester, Henrik Frandsen, overbragte Tønder Kommunens hilsner og medbragte også en kontant gave. Den bestod i 10 kroner for hvert af Tønder-troppens leveår. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Spejderjubilæet blev en minderig dag. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Odense Tambourkorps gik i spidsen for optoget. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Spejderoptoget gik fra Østergade, videre gennem hele gågaden og ud til spejderhuset i Tved. Foto: Uwe Iwersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Højt humør og fællesskab går aldrig af mode. Det gør en god spejdersang heller ikke, hvad enten den handler om kyllingelår eller lille bror kanin. Foto: Uwe Iwersen