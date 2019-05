10 virksomheder vil være totalrådgiver i Tønder Midtby

En af opgaverne med midtbyplanen for Tønder bliver at løse problemerne med stigende regnmængder og synliggøre midtbyens potentiale.

Tønder: Torsdag var der deadline for, at interesserede kunne byde ind på opgaven med at blive totalrådgiver for landskabsarkitektopgaven i Tønder Midtby-projektet. Projektet er et af seks projektspor i Tøndermarsk Initiativet.

10 virksomheder har budt sig til - et tal som Tønder Kommunes borgmester kalder meget tilfredsstillende.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Tønder Kommune vil i de kommende uger kigge de indkomne bud igennem, og ud fra disse, skal Midtbyudvalget, som er et "§17, stk. 4"- udvalg, hvor politikere, erhverv samt borgere fra Midtbyen deltager, finde tre teams, der så bliver inviteret til at afgive et indledende tilbud på opgaven.