TØNDER: En 21-årig mand fra Skærbæk kan se frem til en stribe sigtelser, efter han onsdag aften klokken 21.30 blev standset i bil af en politipatrulje i Jernbanegade i Tønder.

Patruljen bragte den 21-årige til standsning og fandt ud af, at han dels kørte bil i frakendelsestiden, men også at han gav udslag for at køre på euforiserende stoffer - nærmere betegnet amfetamin, forklarer politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Ved en ransagning af bilen fandt patruljen også 10 gram amfetamin i bilen. Bilen er dog ikke blevet beslaglagt, da det er første gang, han er blevet taget i at køre i frakendelsestiden, forklarer han.