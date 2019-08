10-års jubilæum markeret med uddeling af 50.000 kroner

Klosterløbets 10-års jubilæum blev onsdag aften markeret med uddeling af penge fra Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond. Seks lokale projekter og foreninger fik tilsammen 50.000 kroner at gøre godt med.

LØGUMKLOSTER: Onsdag aften benyttede bestyrelsen i Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond Klosterløbets 10-års jubilæum til at uddele samlet set 50.000 kroner til lokale og velgørende formål. Mens løberne fik udleveret løbenumre og så småt varmede op, før der skulle præsteres på løberuten, uddelte datter af afdøde Laurids Rudebeck, Neel Rudebeck, 50.000 kroner til seks lokale organisationer/foreninger i Tønder Kommune. Før de rare kontanter blev givet videre, afslørede Neel Rudebeck, at hendes far var vild med at løbe og med Klosterløbet. - Det betød rigtig meget for min far. Og hvis han havde været her i dag, ved jeg, at han ville have sagt, at vi skulle bringe hans eftermæle videre ved at give noget tilbage til lokalsamfundet, sagde Neel Rudebeck foran de omkring 300 fremmødte løbere.

Modtagerne af mindelegatet er... Onsdagens modtagere af Borgmester Laurids Rudebecks Mindelegat er:15.000 kroner til foreningen Broen i Tønder, til støtte til 10 børns fritidsaktiviteter



10.000 kroner til Marieskolen i Tønder, til etablering af pannabane



10.000 kroner til Jejsing Friskole, til undervisning af ordblinde



5000 kroner til Løgumkloster Løbemotion, til skilte med mere



5000 kroner til Motionsløb over grænsen i 2020 - Genforeningsløb ved Karen Gad



5000 kroner til foreningen Spicy i Ballum, til naturvandringer

Efter legatuddelingen var det løbernes tur til at lade fødder og ben tale. Her er det deltagerne på børneruten, der spæner af sted. Foto: Martin Franciere

Projekter og drømme Herefter blev repræsentanter for hver af de seks projekter kaldt op ved sejrsskamlen for at få et håndtryk og et anerkendende nik. Neel Rudebeck fortæller, at ikke alle ansøgere er blevet imødekommet, men at man i bestyrelsen, der foruden Neel Rudebeck består af hendes bror, Thor og mor, Lene, og tre andre bestyrelsesmedlemmer, forsøger at vægte hver enkel ansøgning, så de valgte projekter rammer bredt. - I bestyrelsen har vi drøftet, hvor pengene kommer flest til gode. Det er jo altid svært at vælge, men når først man har projekterne, så ved man, at man har valgt de rigtige, siger formanden for mindelegatet, der blev oprettet umiddelbart efter Laurids Rudebecks pludselige død i maj 2016. Neel Rudebeck fortsætter: - Min far ville have udvikling i hele Tønder Kommune. Ved at give noget tilbage til lokalsamfundene, hjælper vi lokale initiativer med at realiserer deres projekter og drømme.

I målet stod Betina Jensen klar til at hænge ægte medaljer om halsen på børnene. Og husk - uanset placering - så er alle deltagerne vindere, for det gælder nemlig om at komme afsted. Foto: Martin Franciere

Bøn til vejrguderne Tilbage til løberne og de tre ruter henvendt til børn, 5-kilometerløbere og ruten på 10 kilometer. En halv time før starten gik til børneløbet, var der stadig løbere, der stod i kø for at få et nummer. Formanden for Klosterløbet, Anita Schmidt, satsede på at runde 300 deltagere. - Lige nu er vi 290 løbere, men jeg håber, at vi når over det magiske tal, lød det fra løbsformanden, der med de øvrige 30-35 frivillige havde bedt en stille bøn om godt vejr, da skyerne midt på eftermiddagen åbnede sig over Løgumkloster. En af deltagerne, Mathias Blaavand fra Aabenraa, stod for første gang klar til at kaste sig ud i Klosterløbet og ruten på 10 kilometer. - Jeg tager ud og løber rundt omkring. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med ruten, lød det fra AA. I. G-løberen, som satsede på en tid omkring en time. Tilbage til Anita Schmidt og vejrguderne. Vejret holdt onsdag aften og forholdene var ideelle til løb. - Vejrguderne må have hørt vores bøn, griner løbsformanden.

Foreningen Spicy modtog 5000 kroner til naturvandringer i Ballumområdet. Foto: Martin Franciere