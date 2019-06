RØMØ: På onsdag vil elever fra Skærbæk Realskole, som led i fejring af 10-året for udpegning af Vadehavet som Unesco verdensnaturarv, cykle over Rømødæmningen til Havneby, hvor nationalparkskibet "Vadehavet" ligger ved kaj.

10-års jubilæet fejres med en række events i de tre vadehavslande, Holland, Tyskland og Danmark, i løbet af 2019.

Som en markant optakt til hovedfejringen senere på måneden i Tyskland, bliver de tre lande bundet sammen via to storstilede cykelture, hvor deltagerne i dagene op til festdagen, cykler fra henholdsvis den sydligste del af Vadehavet i Holland, og fra den nordligste i Danmark. De to grupper slutter begge deres tur i Wilhelmshaven. Cykelturene gennemføres under mottoet: "Et Vadehav. To hjul. Tre lande".

I den danske del af Vadehavet, bliver det skoleelever og fodboldspillere, som får fornøjelsen af at cykle fra Ho til Rømø i seks etaper. De fem første etaper cykles tirsdag, og den sidste etape til Havneby på Rømø cykles altså onsdag.