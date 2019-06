Anden pinsedag var der fælles gudstjeneste i det fri i Schackenborg Slotsparken. Her var budskabet i dagens prædiken, at vi skal blive bedre til at lytte efter, hvad der egentlig bliver sagt.

Møgeltønder: Det var lige akkurat stoppet med at regne, da klapstolene i slotsparken ved Schackenborg blev klappet ud. Anden pinsedag stod på gudstjeneste i det fri. Det var de seks sogne Hostrup, Tønder, Møgeltønder, Ubjerg, Højst og Abild, der traditionen tro var gået sammen om den fælles dansk-tysk gudstjeneste. Og netop fællesskabet er det, som pinsen handler om. Der var nemlig efter, at Jesus var steget til himmels, at hans disciple samlede sig, hvorefter Helligånden blev sendt til jorden for at ruste dem til at gå ud i verden og sprede budskabet om Jesus som Guds søn. Det er årsagen til, at vi i dag fejrer pinsen.

Fællesskabet var også en af årsagerne til, at Inge Marie Poulsen fra Tønder havde taget turen til slotsparken.

- Jeg synes, at det er dejligt, at flere menigheder går sammen om en gudstjeneste, og at man kan arrangere en dansk-tysk gudstjeneste sammen, sagde den 88-årige kvinde, der er fast kirkegænger i Tønder Kristkirke.

En af de nyere besøgende til gudstjeneste var femårige Ellen Marie Bruhn Søkilde, der sammen med sin mor Susan Søkilde var taget på en pigetur.

- En udendørs gudstjeneste er rigtig hyggelig. Og så passer det godt til os, at man kan gå hen og kigge på blomsterne, hvis man ikke lige kan sidde stille under hele gudstjenesten, sagde Susan Søkilde, mens Ellen Marie nikkede smilende ved siden af.