- Vi er favoritter mod et et stærkt hold

- I Odder var de bagud med ni mål, men fik reduceret til kun at være bagud med et. Så de lægger sig ikke bare ned, siger han.

- HEI er en lille håndboldfabrik i Århus, der samler glade amatører, som man ikke skal tage fejl af. Spillerne kommer fra hele landet og kombinerer studier og håndbold. Spiller for spiller er de rigtig gode, men de har efter en del udskiftninger haft en udfordring med at fungere som hold i de første kampe, lyder Torben Sørensens analyse.

- Vi er favoritter mod et godt hold, siger TM Tønders træner, Torben Sørensen, forud for søndagens håndboldkamp mellem TM Tønder og HEI Skæring fra Århus.

Op- og nedture

Et kig på sit eget holds præstationer i de første to kampe med sejre hjemme mod Ajax og ude i Køge er ligeledes præget af sol og skygge.

- Vi har vist meget godt spil, men også haft perioder, hvor vi falder lidt igennem. Det arbejder vi med - det gælder alle spillets facetter, lige fra forsvar og kontra til angreb, siger Torben Sørensen.

Til søndagens kamp melder han hele truppen klar - med en enkelt undtagelse: Ulrik Eggert får en pause.

- Han døjer lidt med overbelastningsskader. Derfor har vi valgt at give ham lidt ro, forklarer Torben Sørensen.

Han havde allerede sidste weekend planer om at holde Ulrik Eggert ude af spillet. Men et direkte rødt kort til Rolf Ravn i kombination med en sygdomsramt Felix Kasch gjorde, at der ikke var råd til et "skånejob" på udskiftningsbænken. Men det bliver der altså nu.