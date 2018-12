- Vi er blevet stolte over nationalparken

Lokalbefolkningen har efter en tøvende optakt for alvor taget Nationalpark Vadehavet til sig, påpeger formanden for Nationalpark Vadehavet Janne Liburd. En netop udsendt plan for nationalparken åbner op for en række nye tiltag og initiativer frem til 2024.

Sådan siger formanden for Nationalpark Vadehavet Janne Liburd, i forordet til den netop godkendte og udsendte "Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024".

- Det var lokale tilhængere af Nationalpark Vadehavet fra starten, ellers var nationalparken næppe blevet etableret. Men der var også modstandere, og andre stod tøvende på sidelinjen. Det er vores vurdering, at langt de fleste i dag ved, at nationalparken ikke har medført hverken øget kontrol eller hindringer. Tværtimod.

TØNDER: Nationalpark Vadehavet er kommet for at blive, og den bliver stadig mere populær.

"Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-2024" blev godkendt af nationalparkens bestyrelse og foreligger nu i en 84 siders trykt og gennemillustreret udgave.Interesserede kan få et gratis eksemplar udleveret på de lokale biblioteker eller på borgerservice i Tønder, Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.Det er også muligt at finde en digital udgave af nationalparkplanen på internettet på adressen www.nationalparkvadehavet.dk

Nationalparkens første styringsværktøj, "Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018", har nu fået en afløser. Planen frem til 2024 lægger op til at fortsætte med flere af de nuværende initiativer, samt at tage fat i nye tiltag. Billedet er taget på Rømø-dæmningen. I baggrunden ses Ballum Sluse. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Plan for Rømø

Ud over en række naturindsatsområder som allerede er i gang og som fortsætter, lægger nationalpark-planen også op til en række nye initiativer. Blandt disser er en naturplan for Rømøs natur med særligt fokus på området omkring Lakolk Sø, Småfolksvej samt klit- og hedelandskabet syd for. Projektet skal gennemføres med Tønder Kommune og indgår også i den udviklingsplan for Rømø, der blev lanceret i efteråret.

Et andet indsatsområde frem til 2024 bliver etableringen af såkaldte velkomstporte. Nationalparkens bestyrelse har besluttet ikke at etablere et stort velkomstcenter til vadehavet. I stedet skal der udpeges fem-syv porte til nationalparken og verdensarven hos eksisterende formidlingsinstitutioner. I planen nævnes Tøndermarsk Initiativet som en oplagt samarbejdspartner, og på Rømø har nationalparken i forvejen til huse i Naturcentret Tønnisgård.