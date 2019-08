- Tønder Festival åbner nye musikalske vinkler

- Festivalen åbner nye musikalske vinkler. Jeg har taget musik med hjem, som jeg ville have lyttet til, hvis jeg ikke havde hørt det her.

Udvidet musikhorisont

Tønder Festival er kendt for sit brede udvalg af musikgenrer, så der er noget for enhver smag. Det er med til at introducere nyt musik for de mange festivalgæster. Det var blandt andet derfor, at venindeparret Hannah Johansson og Bitte Eilsenberg, der begge bor i Esbjerg, lagde vejen forbi teltet med Folkbaltica.

- Festivalen har udviklet sig, så det ikke kun er folkemusik, der bliver spillet. Er man nysgerrig, kan man hurtigt stifte bekendtskab med musik, som man ikke kender, sagde Hannah Johansson, der selv stammer fra Tønder-egnen og har været på Tønder Festival flere gange.

Hannah og Bitte var egentligt på vej til teltet med morgensang, da de hørte Folkbaltica spille deres lydprøver inden koncerten. Det vakte interessen, og de to ændrede deres planer:

- Når man er på Tønder Festival må man prioritere, fordi der er så meget forskelligt. Festivalen åbner nye musikalske vinkler. Jeg har taget musik med hjem, som jeg ville have lyttet til, hvis jeg ikke havde hørt det her, sagde Bitte Eilsenberg.

De to glædede sig over, at de valgte det musikalske strygerorkester til.

- Det er fantastisk at se den passion, de unge spiller med. Det lyser ud af dem. Det er dejligt at se unge mennesker, der er ført sammen af musikken, afrunder Hannah Johansson.