- Ting man aldrig bliver træt af at se på

Den første

Skærtorsdag klokken 15 var officiel åbning af udstillingen. Dan Thuesen var første gæst.

- Bare for at være sikker på, at der overhovedet kommer nogen, som han sagde.

Der var nu en fare for, at ferniseringen ville foregå i stilhed. Dertil er de to kunstnere for kendte og for gode. Det strømmede da også til med besøgende, der gav sig god tid til at studere de udstillede skulpturer og malerier.

- Det er dejligt, at Bodil og Dan har lyst til at åbne min sæson. De laver ting, man aldrig bliver træt af et se på. Så jeg synes, I skal tage noget med hjem, sagde galleriejeren.

Det mente hun næppe helt bogstaveligt. I hvert fald ikke for selve åbningsdagen. For godt nok er der tale om en salgsudstilling med en prismæssig spændevidde fra 650 kroner op til 19.000 kroner. Men udstillingen er i sin helhed åbent for publikum helt frem til slutningen af april. Indtil da kan de udstillede værker reserveres.