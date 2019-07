- Man kan da ikke gøre for at man har charme

Vi befinder os i lunden bag Bovlund Forsamlingshus. På friluftsscenen er de første kulisser på plads. På den hvide facade ses skiltet "Hotel Den Hvide Hest". I den originale tyske udgave ville der have stået "Zum weissen Rössl". Men vi befinder os ikke ved østrigske Wolfgangsee, men midt i hjertet af lille Bovlund, hvor den lokale foredrags- og teaterforening med masser af entusiasme og energi har kastet sig over forestillingen "Sommer i Tyrol".

Dirch og Susse

Pia Juul Møller er instruktør på forestillingen. Det har hun prøvet mange gange før. Faktisk er det niende gang, at hun er den centrale figur i sommerspillene, der er kendt og elsket langt over sognets grænser.

- Tidligere lavede vi en forestilling hvert år. Siden 2011 er det hvert andet år. Så er alle friske igen og klar til at lægge alt i, hvad de har, forklarer Ingeborg Lautrup-Jacobsen, der både er med på og som forestillingens pr-kvinde også uden for scenen.

"Sommer i Tyrol" forbindes i Danmark ikke mindst med filmen af samme navn fra 1964 med Dirch Passer og Susse Wold i hovedrollerne.

I Bovlund blev der taget fat på årets forestilling tilbage i februar, hvor der var gennemlæsning og rollefordeling. Siden da er der også i mange hjem blevet nynnet og øvet på spillets kendte sange som "Man kan jo ikke gøre for at man har charme", "Ja-ja-ja, nu kommer jeg" og "I sommersol ved Den Hvide Hest".

De to hovedroller som henholdsvis tjener Leopold og hotelvært Josepha gik til Jens Erik Jensen og Else Bang Henningsen. Han er en gammel teater-rotte, mens hun er med for første gang. At spille op til Dirch Passer parade-rolle er stort set umuligt. Jens Erik Jensen gør det på sin helt egen måde.

- Leopold er en lidt skæv karakter, og jeg forsøger at være skæv på min egen måde, forklarer han.

Søndag var hele Tyrol-holdet samlet for at øve. Forude venter nu yderligere knap tre ugers forberedelser, indtil det for alvor går løs.