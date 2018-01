Tønder Kommune har succes med rygestopkurser. En af dem, der har haft glæde af dem, er 56-årige Susanne Holck Nicolaisen, Skærbæk. Hun har ellers røget op til 30 cigaretter om dagen. Nu har hun været røgfri i fire måneder.

TØNDER/SKÆRBÆK: Når ungdomsskole-lærer Susanne Holck Nicolaisen går på indkøb i Fakta og møder mennesker, der lugter af røg, kan hun ikke lade være med at tænke: Gud, har jeg virkelig lugtet sådan? Det har hun, endda i rigtig lang tid. - Jeg har røget i 44 år, det er frygteligt at tænke på i dag, siger den 56 årige kvinde. Men nu har hun sagt farvel og tobak. Et tilbud fra det lokale apotek og Tønder Kommune blev det afgørende vendepunkt. - Jeg var på apoteket for at hente noget medicin. Der så jeg tilbuddet om gratis rygestopkurser og tilskud til nikotinsubstitution, og så tænkte jeg: Nu skal det være.

Jeg er holdt op med at hoste, som jeg ellers gjorde både om morgenen og om aftenen. Susanne Holck Nicolaisen, deltager i rygestop-kursus, Skærbæk

Opgør med vaner Oplevelsen ligger nu mere end fire måneder tilbage. Fire måneder, hvor Susanne Holck Nicolaisen ikke har rørt en smøg og fået det meget bedre. - Jeg er holdt op med at hoste, som jeg ellers gjorde både om morgenen og om aftenen, fortæller hun. En afgørende hjælp til at kvitte cigaretterne har været et opgør med vaner. - På kurset fik vi blandt andet at vide, at det var en god idé for eksempel kun at ryge udendørs. Det tog jeg til mig. På den første dag regnede det, der gik jeg slet ikke udenfor, fortæller hun.

Mange storrygere Susanne Holck Nicolaisen er en af mange sønderjyder, som har fået hjælp til at kvitte tobakken. Og der er god grund til at sætte ind med tobaksforebyggelse netop i Sønderjylland. For her er der flere storrygere end andre steder i landet: Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det" fra 2013 viste, at andelen af storrygere i de fire sønderjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet på 8,2 procent. I Sønderborg Kommune er det 9,0 procent, 9,8 procent i Haderslev Kommune, 10,3 procent i Aabenraa Kommune og hele 10,8 procent i Tønder Kommune. Det besluttede de fire sønderjyske kommuner i 2014 at ændre på og indledte derfor et tæt samarbejde om en fokuseret og målrettet tobaksforebyggelsesindsats, der skulle hjælpe flere sønderjyske storrygere til at blive røgfrie.

Bedstemor For Susanne Holck Nicolaisen er samspillet blevet en succes. Nikotin-trangen er stort set væk, og der var ikke nogen problemer med at holde sig fra cigaretterne nytårsaften. Det er ellers ved sådanne lejligheder, at det er let at falde i. Men for Susanne Holck Nicolaisen, der altså startede med at ryge som 12-årig, er tobakken nu fortid. Motivationen til at det forbliver sådan, er blevet fordoblet. Ud over at opleve mere sundhed og velvære er hun på det seneste også blevet bedste. - Og jeg vil gerne opleve mine børnebørn, siger hun. Og mon ikke de små purke er glade for, at bedste ikke lugter som rygeren i Fakta?