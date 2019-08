- Jeg elsker vintage-stilen

Derfor var det meget naturligt, at der selvfølgelig skulle kjole på, når solen skinnede fra en skyfri himmel og varmede pladsen op til plus 25 grader.

- Jeg elsker stilen. Jeg kan godt lide det unikke ved vintage og leve sig lidt ind i en anden tid, og så tror jeg, at jeg har faconen til det, griner Lisa Raschefshi.

TØNDER: Vejret passerede perfekt til festivalgæst Lisa Raschefshis tøjvalg. Hun havde nemlig iført sig en skræddersyet vintage-kjole indkøbt i Berlin. Hun ved ikke, hvornår den er fra, men skyder selv på, at kjolen stammer fra 70'erne.

Fra frivillig til anmelder

Lisa Raschefshi er oprindeligt fra Ribe, og er derfor vokset op med Tønder Festival, hvor hun kom for første gang for 26 år siden. I mange år var hun frivillig. Den dag i dag arbejder hun fortsat på festivalen - men i dag er det som journalist for musikmagasinet Gaffa.

- Jeg har lavet talks med de forskellige kunstnere. Jeg har blandt andet talt med Tyler Childers.

Selvom man har været på festivalen mange gange, bliver det ikke kedeligt. Lisa Raschefshi er glad for den udvikling, som Tønder Festival har gennemgået:

- Det er gået fra at have fokus på den britiske og irske folkemusik til et mere bredt udvalg, som også favner den amerikanske country, siger hun og fortsætter turen ud mod festivalpladsen og de sidste koncertoplevelser på Tønder Festival i år.