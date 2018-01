Her er de mest læste historier i Tønder i 2017: Annecas farvel topper listen

TØNDER: Et tårevæddet farvel til faderen og Danmark på en lufthavn, et tragisk dødsfald og et voldeligt opgør der resulterede i skilsmisse topper listen over de mest læste artikler på jv.dk/toender i 2017.

Over 70.000 læste med og så billederne, da 16-årige Anneca Payadi Petersen i foråret blev udvist og måtte rejse hjem til Filippinerne. Det gør journalist Lone Rytters artikel til den næstmest læste historie i hele jv.dk-land i 2017, kun overgået af skuespiller Bodil Jørgensens indsats som morgenradio-vækkevært til fordel for Danmarks Indsamlingen.

Nummer to på jv.dk/toender i 2017 var retsreportagen fra et ægteskabeligt opgør i kølvandet på en julefrokost, der endte med skilsmisse og en en dom for vold.

Mange fulgte også 27-årige Steffen Matzens åbne opgør med sin kræftsygdom, et opgør der sluttede tragisk med hans død store bededag. Inden sin død nåede han at overføre han 90.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse.

Se hele listen her: