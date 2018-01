TØNDER: Netop nu er der omkring 700 asylansøgere i Tønder Kommune. De bor på asylcentrene i Tønder, Løgumkloster og Hviding. Fælles for dem alle er, at de venter på at få afklaret deres sag, og at de er en af to målgrupper for den kulturbazar, der afvikles i Schweizerhalle/Tønder Kulturhus lørdag den 20. januar.

- Den anden målgruppe er Tønder Kommunes borgere, der inviteres ind i det mangfoldige kulturliv, der findes i kommunen. Og så har vi et håb om, at de har lyst til at lære asylanter at kende og hjælpe os med, at de knytter bånd.

Sådan siger Ahmad Jourmaa, primus motor i Tønder Biblioteks projekt "Mens vi venter". Han er sammen med Lau Nørager fra Schweizerhalle/Tønder Kulturhus initiativtager til den forestående bazar, som de har store forventninger til.

- Jeg forestiller mig et liv af en anden verden, siger Lau Nørager og tager afsæt i den forhåndsinteresse, arrangementet bliver mødt af.