Bogen "Mens du venter" er primært en rådgiver for asylanter i de danske centre. Men for danske læsere sætter bogen ansigt på en hverdag og skæbner, som det kan være svært at forstå og bearbejde.

TØNDER: - Når man er asylant føles det som om, at man bliver betragtet som et slags andenrangsmenneske. Mistænkeliggørelsen af ens grunde til at søge asyl og magtesløsheden over en ens situation ... I mit land undertrykker diktatur og religion menneskers muligheder for at skabe noget smukt.

Det er med stærke ord og tilsvarende følelser at 53-årige Murtadha beskriver sin nuværende situation. Den 53-årige flygtning fra Irak er en af de 12 personer og skæbner, læserne møder i bogen "Mens du venter", der blev præsenteret på en reception på Tønder Bibliotek tirsdag eftermiddag.

"Mens du venter" er blevet til i et samarbejde mellem Bibliotekerne i Tønder Kommune og Tønder Kommunes asylafdeling AsylSyd. Bag bogen står kulturformidler Ahmad Joumaa. Han har sin daglige gang på de tre lokale asylcentre. Her har han mødt en række mennesker, som han selv kalder for rollemodeller.

Deres historier skal give håb og gode råd til ligesindede med usikre fremtidsperspektiver, og altså samtidig give danskerne indblik i en hverdag på en asylcenter, der både kan være langsommelig og drænede.

- Bogen er et brev til det danske samfund. Tak, fordi du har givet os en stemme, sagde Murtadha henvendt til forfatteren, der faktisk slet ikke vil tage denne titel på sig.

- Jeg har været talerør for bogens hovedpersoner. Bogen har altså mange forfattere, sagde han.