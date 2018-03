- Det sværeste var at skrive om far i datid

Knap to år efter at de mistede henholdsvis deres ægtefælle og deres far er familien Rudebeck nu klar med "Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond". Første uddeling af fonden, der bakker op omkring initiativer, projekter og præstationer, der bringer Tønder Kommune i fokus, sker til efteråret. Fra venstre ses Neel Rudebeck, der er udpeget som formand for fondsbestyrelsen, Lene Rudebecks og Thor Rudebeck. Foto: Uwe Iwersen

Knap to år efter de mistede deres far og ægtefælle er familien Rudebeck i Tønder klar med "Borgmester Laurids Rudebecks mindefond". Med en grundkapital på knap en halv million kroner bakker fonden op om initiativer og aktiviteter, der fremmer udviklingen af hele Tønder Kommune. Første uddeling er planlagt i forbindelse med Digeløbet/Margueriteløbet i september i Højer.

TØNDER: Få dage efter at Tønders daværende borgmester Laurids Rudebeck pludselig døde den 10. maj 2016, meddelte familien, at den i stedet for blomster og kranse ved begravelsen hellere så indbetalinger og donationer til en mindefond, som den agtede at oprette. - Det var faktisk bedemanden, der kom med den første idé. Hun sagde, at der nok ville komme så mange blomster, at de ville række til flere gange rundt om kirken, husker Laurids Rudebecks datter, Neel Rudebeck. Hun var dengang 22 år og husker perioden efter faderens død som en stor følelsesmæssigt rutsjetur. Det, sammenholdt med juridiske udfordringer omkring at etablere en mindefond, er årsag til, at der næsten er gået to år, inden fonden nu er endelig på plads. Fonden har med en grundkapital på rundt regnet en halv million kroner en betragteligt økonomisk volumen. - Det har været ganske overvældende. Der er indbetalt beløb af mellem 50 kroner og mange tusinde kroner. Donationerne er kommet fra privatpersoner, foreninger, organisationer og virksomheden. Vi havde slet, slet ikke regnet med så mange penge. Det er et meget stort ansvar at leve op til den tillid, som vi har fået, ved nu at skulle forvalte og fordele andre folks penge, siger Neel Rudebeck. Hun er udpeget som formand for fondsbestyrelsen.

Mærkeligt Det er også hende, der sammen med sin to år yngre bror Thor og med hjælp fra blandt andet en jurist i Tønder kommune har formuleret fondens fundats og siden skrevet en hjemmeside, der beskriver fondens baggrund og formål. - Det sværeste var faktisk at skrive om far i datid. Det var vildt mærkeligt, og mange erindringer poppede op. Vi sad ofte og kunne have haft brug for hans rådgivning. Hvad ville han havde gjort? Vi havde lyst til at spørge ham hele tiden, fortæller de to. Familien var hurtigt enige om, at fonden skulle understøtte projekter, initiativer og personer, der vil Tønder det godt. Det var det, der lå Laurids Rudebeck på hjertet. Men det var svært at få det formuleret. - Det tog sin tid. For et år siden, som det ellers var planen, var vi bare ikke klar endnu. Men det er vi nu, siger Neel Rudebeck. Det var dog ikke kun følelser, men også på grund af juridiske udfordringer, at fondens tilblivelse har trukket i langdrag. - Det viste sig faktisk at være mere bøvlet end vi troede. Men vi har fået god juridisk hjælp.

Uddeling over 10 år Ifølge fondens vedtægter modtager fonden ansøgninger, der kredser om udvikling og fremme af innovative tiltag til gavn for byer, institutioner, borgere, sportslige aktiviteter og/eller naturprojekter. Der er oprettet en hjemmeside, hvor der fremgår mere detaljerede informationer samt et ansøgningsskema. - Vi har bevidst valgt en meget bred formulering, så mange kan komme i betragtning, siger Neel Rudebeck. Ifølge hende er der lagt op til, at fondens kapital skal uddeles over en periode på 10 år, og dermed en årlig uddeling på omkring 50.000 kroner. - Det kan blive mere eller mindre fra år til år. Vi vil gerne støtte projektet med beløb, der batter. En afvikling over 10 år er et pejlemærke, men hvis fonden over årene modtager yderligere indbetaling, og det er der mulighed for, så fortsætter den, forklarer Neel Rudebeck.