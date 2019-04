- Det giver opbakningen til projektet en hel ny vinkel

Formanden for den politiske styregruppe for Projekt Zeppelin Tønder, Jørgen Popp Petersen (2.f.v.) håber også at kunne rejse støtte syd for grænsen. Tyske gæster lægger jævnligt vejen forbi Zeppelin-museet. På billedet ses til højre næstformanden for Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder, Anders Jacobsen (t.h.), der viser museet frem for amtsrådsformand Peter Ewaldsen og CDU forbundsdags-kandidat Astrid Damerow. Privatfoto