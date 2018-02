- Det er en drøm, der er ved at gå i opfyldelse

Han ved godt, at nogen har grinet af ham og hans passion for luftskibshallerne i Tønder. Men i disse dage føler Manfred Petersen og vennerne fra Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder, at årtiers stædig indsats for at bevare denne del af byens historie, bærer frugt. Renoveringen af flyhangaren, der netop er gået i gang, kan blive begyndelsen på noget stort.