- Bueskydning er hyggeligt

Øster Højst: 14-årige Claes Biørnsen Jensen har gået til bueskydning i omkring fire år. Det var lidt et tilfælde, at han overhovedet startede.

- Jeg manglede lidt at gå til, og så synes jeg, bueskydning lød spændende. I starten troede vi ikke, at man kunne gå til det her i vores område, men så fandt vi ud af, at man kunne gå til det i Øster Højst, lyder det fra Claes Biørnsen Jensen.

Han skyder ikke til konkurrencer, men hygger sig meget med at komme ned og skyde en gang om unge.

- Der er sådan lidt Ringenes Herre over det. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, fortæller han.

Han har endnu ikke købt sin egen bue, men har hidtil lånt en i klubben.

- Vi tænkte, at vi lige skulle se, om det var noget. Og så ville jeg vente til efter min konfirmation. Men nu har vi kig på en, så det varer nok ikke så længe, inden jeg køber en, lyder det fra Claes Biørnsen Jensen, der regner med at bruge omkring 2300 kr. på sin bue.

Han har ikke styr på, hvad hans rekord-antal point er, for normalt tæller han slet ikke point.

- Jeg skyder mest for hyggens skyld, så det ved jeg ikke. Men jeg rammer skiven på de fleste skud, afslører han.