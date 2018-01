Wilbeks guldkorn til TM Tønder: Det han siger er jo ikke lig med en guldmedalje

Det var et tag selv bord af erfaringer, de måneder i det forgange år, hvor Ulrik Wilbek arbejdede som konsulent hos TM Tønder, mener klubbens cheftræner.

Erfaring: Tilskuerne i hal 2 i Tønder fik ikke mange muligheder for at få et glimt af den tidligere landstræner og sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Ulrik Wilbek, da han fra 1. september og frem til nytåret arbejdede som konsulent hos TM Tønder. Men selvom Ulrik Wilbek sjældent var at spotte på lægterne, når Tønder-mandskabet gik på banen, fik klubben og ikke mindst holdet en masse ud af den erfarne træner, fortæller TM Tønders cheftræner, Torben Sørensen. - Han har været nede og snakke med truppen to gange. Man kan ikke altid måle det i procenter, men at få noget erfaring med sig betyder rigtig meget - også for spillerne, siger Torben Sørensen, der selv har haft møder med Wilbek to gange om måneden. - Han var ansat til at komme til Tønder en gang om måneden, derfor kunne vi heller ikke slå de store brød op i forhold til, hvad han skulle indvies i. Det var mere et tag selv bord af, hvad han sagde, og så tage den erfaring eller det smil med på vejen, fortæller han.

Erfaring tæller Netop Ulrik Wilbeks brede erfaring som træner har TM Tønders cheftræner suget til sig. - Når han står udefra og har oplevet nærmest alle scenarier som håndboldtræner, både godt og skidt, så har han kunnet give sit syn på, hvordan tingene eventuelt kunne gøres anderledes. Det har været rart at snakke med én, som har oplevet meget, og som har kunnet give mig råd, fortæller Torben Sørensen. At coache og sparre med TM Tønders trænere var en af de primære ting, Ulrik Wilbek var blevet ansat til at gøre i den tid, han var tilknyttet klubben som konsulent. - I starten vidste jeg ikke helt, hvad jeg kunne bruge ham til, men efter nogle møder blev det tydeligt, at der var mange ting, han kunne hjælpe med. Det, han siger, er jo ikke lig med en guldmedalje men lig med erfaring. Om et år kan det være, at man skal ind og ændre nogle af tingene igen, siger Torben Sørensen.

Trængt i hallen Det er ikke kun TM Tønders ligahold og trænerteamet, der har haft glæde af Ulrik Wilbek. Det har klubbens bestyrelse også, mener formanden for TM Tønders bestyrelse, Robert Okholm. - Når vi har haft møde med vores sponsorer på området, har Ulrik jo kunnet fortælle, hvor vigtigt det er, at vi får en stor opbakning fra lokalområdet, siger Robert Okholm. Ved ansættelsen pegede Ulrik Wilbek nemlig på den erhvervsmæssige støtte som en af de ting, klubben kunne arbejde på. Det samme gjorde han med forholdene i hal 2. Forhold som klubben burde arbejde på at få forbedret. - Ulrik påpegede også, at vores spillested i hal 2 har nogle temmelig trænge forhold, og det er vigtigt for ligahåndbolden, at man har nogle gode spilleforhold. Både for spillerne og især for tilskuerne. Det er vi selvfølgelig begyndt at arbejde på, men det er ikke noget, man får løst lige nu og her, siger bestyrelsesformanden, der ikke vil udtale sig om, hvor mange penge Ulrik Wilbek har kostet: - Men han har helt klart været pengene værd, siger han.