Vildt: Et flyvende TM Tønder vinder årets sidste kamp

Et storspillende TM Tønder-mandskab vandt lørdag eftermiddag over Århus Håndbold med fire mål.

Men det er ikke nemt at følge med et hold, når modstanderens målmand hiver den ene store redning frem efter den anden. Christian Trans stod i første halvleg med en redningsprocent på 48. Manden i målet havde da også meget hjælp at hente i sit forsvar. For TM Tønder-forsvaret havde umådeligt godt fat i de østjyske skytter, der i lange perioder i første halvleg blev tvunget til at skyde på mål udefra.

Gæsterne kom bagud fra kampens start. For med Tønders Rune Hoyer Schrøder som spilstyrer nåede udeholdet knap nok at få en fod til jorden, før sønderjyderne var foran 2-0. Resten af første halvleg brugte Århus Håndbold på at indhente Tønder-spillerne.

Fortjent: Der var en helt særlig vildskab i TM Tønder-spillerne, da de spillede mod Århus Håndbold lørdag. Om det var de tyske julesange i hallen, der gjorde, at spillerne ramte det helt rigtige spændingsniveau må forblive i det uvisse. Tønder-mandskabet tog sig i hvert fald kærligt af gæsterne fra Århus og sendte dem på juleferie med et 35-31 nederlag.

Problemer med stregen

Den første halvleg hvor alt lykkedes for Tønder-spillerne fortsatte ikke helt i anden, der blev noget tættere end de første 30 minutter. For Tønder-spillerne fik store problemer med Århus' stregspillere, der blev spillet fri gang på gang, og østjyderne fik langsomt sneget sig ind på Tønder, der kæmpede for at holde fast i en føring, ligegyldig hvor stor.

Med ti minutter tilbage af kampen valgte den østjyske træner, Erik Veje Rasmussen, at udnytte Tønders problemer med stregspillerne, og spillede syv mod seks med to stregspillere.

Et kneb der ikke virkede helt efter hensigten, for selvom Århus flere gange kun var nede med et mål, havde gæsterne ikke marginalerne på deres side. Det havde TM Tønder - på en dag, hvor holdet var det bedste på banen og fortjener at gå på juleferie med to ekstra point.