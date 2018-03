Uheldig Tønder-profil skal scannes

HÅNDBOLD: Mens TM Tønder-lejren kunne juble over to vitale point efter torsdagens sejr på 28-23 over SønderjyskE, var smilet nok knap så bredt hos Oliver Eggert.

Bagspilleren måtte udgå allerede i første halvleg efter et vrid i knæet, og omfanget af skaden er endnu uklart.

Cheftræner Torben Sørensen håber, at bagspilleren kan blive scannet allerede fredag.

- Han skal scannes, så vi krydser fingre for, at det bare er et slag. Vi ved endnu ikke, hvornår han kan få en tid. Muligvis i dag, lyder det fra Torben Sørensen.

Tønder-træneren overraskede SønderjyskE med et taktisk træk, hvor han indledte torsdagens lokalopgør med tre højrehåndede spillere i bagkæden. Det sendte Oliver Eggert over på højre back, mens Rune Schrøder lå i venstre side. Lasse Hamann-Boeriths var foretrukket fra start som playmaker, og han spillede en glimrende kamp.

Paradoksalt nok sidder torsdagens tabere fra SønderjyskE formentlig også og krydser fingre for, at Oliver Eggert ikke er alvorligt skadet. JydskeVestkysten har tidligere på året skrevet, at Eggert til sommer skifter til Sønderborg-klubben. Skiftet er endnu ikke bekræftet af de implicerede parter.