TMT-træner om konkurrents mulige konkurs: Vi fokuserer på os selv

TM Tønder slog i weekenden HC Midtjylland med 36-26. Selvom en mistjysk konkurs vil betyde, at TMT undgår direkte nedrykning, holder træneren fokus på sidste kamp mod Ribe-Esbjerg, hvor holdet med et point kan undgå den direkte nedrykning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

TM Tønder's direkte modstander i kampen om direkte nedrykning, HC Midtjylland, er i store økonomiske problemer, og ejeren ser gerne, at klubben tager den direkte nedrykning, det vil dog betyde, at midtjyderne skal gå konkurs. TMT's træner Torben Sørensen holder fokus på sidste kamp frem for at skele til HCM.

Nedrykning: HC Midtjylland har været i store økonomiske problemer det seneste halve år. I januar var konkursen så tæt på, at de spillere, der kunne finde en anden klub, blev sat fri, så klubben kunne spare lønudgifterne. En mulig konkurs til HCM vil betyde, at TM Tønder undgår direkte nedrykning, da de så vil gå forbi midtjyderne i ligaen. TMT-træneren, Torben Sørensen, fokuserer dog på holdets egen kamp mod Ribe-Esbjerg på onsdag. - Der er kommet så mange forskellige udmeldinger fra klubben, så vi holder kun fokus på os selv, siger Torben Sørensen. Siden slutrundepausen har midtjyderne tabt samtlige kampe. HCM er dog fortsat et point foran tøndringerne på sidstepladsen, der giver direkte nedrykning. Derfor har klubejer Thomas Hintze forsøgt at finde en løsning, der betyder, at HCM ender nederst, så en eventuel senere konkurs ikke betyder, at TMT også skal rykke ud af ligaen.

Deadline fredag Først overvejede klubejeren at trække holdet fra ligaen, men det forslag blev afvist af DHF, da HC Midtjylland ikke selv ejer deres licens. Derefter overvejede klubben at gå i rekonstruktion, som ville betyde, at klubben fik fratrukket to point. Det afviste DHF dog torsdag, da reglen kun gælder foreninger og ikke selskaber som HC Midtjylland. Derfor er sidste mulighed nu, at klubben går konkurs inden sidste slutfløjt i grundspillet onsdag aften. Om klubben skal gå konkurs, vil Thomas Hintze beslutte fredag, fortæller han til TV2 Sporten. Thomas Hintze ejer to tredjedele af den midtjyske klub, og derfor kan han tage beslutningen. Ejeren har sat en deadline til fredag, om de øvrige ejere vil overtage gælden på cirka 2,5 millioner.