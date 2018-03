TMT-træner: De er klogere end os

TM Tønder's træner Torben Sørensen kunne slukøret efter kampen konstatere, at KIF Kolding København havde været klogere og bedre til at udnytte sine chancer end TMT. Hos KIF var holdets topscorer Bo Spellerberg omvendt glad og mente, at sejren giver holdet god moral frem mod kampen om slutspillet.

TMT har seks kampe tilbage, og de skal hente fire point mere end Skanderborg. Pointlighed bliver afgjort på indbyrdes opgør, og her har Skanderborg været bedst.

- Det har ikke været den start vi ønskede. Nu har vi SønderjyskE på torsdag, og der går vi ind til kampen med tro på, at vi kan hente point, ligesom vi gør til alle kampe.

Efter fredagens nederlag har TMT nu tabt de tre første ligakampe i 2018 og ligger stadig sidst i ligaen. Dermed er der fortsat tre point op til Skanderborg, der skal hentes for at sønderjyderne kan undgå direkte nedrykning.

- De er bare klogere end os. Vi rammer aldrig vores niveau, men holdet skal have ros for at komme tilbage i kampen, sagde han efter kampen med hentydning til, at holdet flere gange var nede med fem mål, men kom tilbage og var tæt på at få gjort kampen mere spændende, end den blev.

Reaktioner: Råbene, man kunne høre fra TM Tønder's omklædningsrum efter fredagens nederlag til KIF Kolding København, var ikke til at tage fejl af. Der var frustration ovenpå kampen, der blev tabt med 27-25 til et bedre spillende KIF-hold.

Fortsat fejl

Hos KIF Kolding København var der omvendt glæde og optimisme efter fredagens kamp. Det sagde Bo Spellerberg efter kampen.

- Det var en god sejr, der giver god moral. Men vi har fortsat fejl, der skal ud af spillet, sagde kampens topscorer med 11 mål og tilføjede, at han gerne ville have haft et ekstra. Nemlig det dommeren annullerede, da bolden ramte undersiden af overliggeren og røg ud i spil.

- Jeg har aldrig set, at en bold rammer undersiden af overliggeren og ryger ned i jorden ikke er et mål, sagde Spellerberg med et grin.

Sejren betyder, at KIF er á point med Mors-Thy på ottendepladsen, der giver slutspil, men går forbi, da de er bedre indbyrdes.

- Vi er godt på vej mod slutspillet, men med kampen mod SønderjyskE i baghovedet kan vi ikke sige, at det er lige for, at vi kommer i slutspillet. Men vi kan måske afgøre det med sejre i hjemmekampene, sagde Spellerberg efter fredagens sejr.

KIF Kolding København har fem kampe tilbage, hvor de tre er på hjemmebane mod HC Midtjylland, Ribe-Esbjerg og Skanderborg.