TMT tabte til Skjern: Nu venter en finale

TM Tønder blev onsdag aften slået 26-22 af Skjern Håndbold. Derfor skal TMT nu få point i den sidste kamp mod Ribe-Esbjerg, for at holdet ikke rykker direkte ud af ligaen. TM Tønder var i første halvleg bagud 13-6, men fik efter pausen skabt en smule spænding i kampen.

Tre mål inden for de sidste 100 sekunder betød, at TM Tønder kunne gå til pause bagud med 13-9. Især Mathias Mosel fandt det gode spil frem, da TM Tønder lige så stille kom tilbage i kampen. Han var kommet ind efter 13 minutter, da Christian Trans fortsat ikke havde haft en redning. Og på første forsøg fik Mathias Mosel en redning. Derfra blev han ved med at have gode redninger, og han sluttede med en redningsprocent på 50, når man tager to straffekast ud af ligningen.

I første halvleg var holdet helt nede i sækken. Fra minut ni til minut 29 scorede TM Tønder blot to mål. I den periode gik kampen fra lige ved 4-4 til en syvmålsføring på 13-6 til Skjern. Det burde have lukket kampen. Men TM Tønder ville det anderledes.

Etmålsføring

TM Tønder kom bedst i gang efter pausen. Efter knap ti minutter af anden halvleg reddede Mosel i en situation, hvor Skjern havde taget målmanden ud. Derfor kastede han langt mod målet og reducerede til 18-16. På det efterfølgende Skjern-angreb reddede Mosel igen, og forsøgte at gå efter målet endnu en gang. Den røg dog snert forbi.

Det tredje angreb i træk uden Skjern-målmand kunne Mosel igen redde. Denne gang forsøgte han dog ikke et langskud, men satte i stedet spillet langsomt igen. Det udnyttede Ulrik Eggert til at reducere til 18-17. Dermed var spændingen tilbage i kampen, og TM Tønder kunne tro på, at muligheden for at sikre overlevelse med et enkelt point var mulig.

Sådan skulle det dog ikke gå, der kom for mange fejl i TMT's spil. Selvom mulighederne opstod, var der for mange fejlafleveringer og skud i blokaderne. Derudover kunne landsholdsaktuelle Emil Nielsen stå en god kamp i Skjern-målet. Fem minutter efter Ulrik Eggert havde reduceret til 18-17, var kampen vendt på hovedet, og Skjern var foran med fire med 22-18. Derfra så Skjern sig ikke tilbage og kunne kontrolleret spille sejren hjem.