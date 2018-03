TMT-profil sat af og træner for sig selv

Kristian Klitgaard er i øjeblikket sat af TMT's hold og træner for sig selv. Det sker efter uenigheder med træner Torben Sørensen. Arkivfoto: Morten Stricker

TM Tønder's Kristian Klitgaard spiller ikke i onsdagens kamp mod Aalborg. Ifølge Torben Sørensen lever Klitgaard i øjeblikket ikke op til trænerens og klubbens værdier, og derfor sidder fløjen ude og træner for sig selv

Uenigheder: I weekendens kamp mod GOG var TM Tønder's fløj Kristian Klitgaard fravalgt frem for den unge Jesper Redlefsen. Heller ikke til onsdag aftens kamp i Aalborg vil Kristian Klitgaard være med. Det skyldes, at der er uenigheder mellem venstrefløjen og træner Torben Sørensen. Uenighederne har betydet, at Kristian Klitgaard træner for sig selv og ikke er med i kamptruppen, selvom han er spilleklar. Klitgaard vil dog ikke kommentere på, hvilke konkrete ting de to er uenige i. - Vi ser lidt forskelligt på nogle ting. Men det er jo ham, der bestemmer og står med ansvaret. Og det må jeg indordne mig 100 procent efter. Så kan man være enig eller uenig, siger Kristian Klitgaard til TV2 Sporten.

Der er altid en dør på klem, sådan er det også for Kristian. I forhold til selvtræningen så er det foreløbigt, indtil vi finder en løsning. Torben Sørensen, træner TM Tønder

Brud på værdierne Ifølge Torben Sørensen drejer uenigheden sig om hans og klubbens værdier. De skal overholdes for, at man kan være i spil til kamptruppen. - Jeg stiller altid med den trup, som jeg mener, der kan bidrage mest til, at vi kan vinde. Det kræver, at alle holder sig inden for de værdier, som klubben og træneren opstiller, siger Torben Sørensen til JydskeVestkysten, men han vil ikke ind på, hvilke værdier Kristian Klitgaard ikke har overholdt. Tirsdag aften var Klitgaard indkaldt til et møde med træneren for at diskutere, hvordan konflikten kunne løses. - Vi har snakket om det hele og diskuteret, hvordan vi ser på tingene. Jeg er rigtig ked af den her situation, men jeg håber, at jeg kan komme tilbage og hjælpe klubben og mine holdkammerater, siger Kristian Klitgaard til TV2 Sporten