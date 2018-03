TMT-profil om nederlag: Vi kan kun takke os selv

Efter kampen var stregspilleren Emil Bergholt tydeligt skuffet over nederlaget til Aalborg. TMT har kun sig selv at takke, mener han.

Håndbold: TM Tønder havde muligheden for at overraske og tage point fra de forsvarende mestre, men det endte med et tre-målsnederlag. Det skuffede stregspilleren Emil Bergholt efter kampen.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Det var en rigtig stor mulighed, som vi ikke greb. Vi kan kun takke os selv og så en smule Søren Pedersen, sagde han.

Især i første halvleg var TM Tønder godt med, og var længe foran. Til sidst måtte de dog gå til pause uafgjort. Det er også første halvleg, stregspilleren tager med sig videre.

- De har nogle spillere, som ikke vil have tæsk i dag. Så vi giver dem nogle tæsk og løber rundt med dem. Derfor får vi nogle flere scoringer, sagde han og tilføjede, at han fortsat er optimistisk om mulighederne for at overleve i ligaen.

Også træner Torben Sørensen var tilfreds med første halvleg. Anden halvleg blev dog domineret for meget af fejl.

- Vi gør det rigtig godt, men laver de fejl, som er forskellen på top og bund. Så kan man sige, at har mere kvalitet eller er mere kyniske. Det betyder, at de får de mål, der skal til, sagde Torben Sørensen.

Selvom det blev til et nederlag, tror Torben Sørensen også fortsat på, at TMT kan kæmpe sig væk fra den sidsteplads, der betyder direkte nedrykning.

- Der er masser vi kan tage med fra kampen. Vi presser Aalborg på udebane, det er positivt, sagde træneren.