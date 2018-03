TM Tønder vil blive savnet i håndboldligaen

Onsdag aften var sidste gang i denne omgang, at der var ligahåndbold i Tønderhal 2. Efter to år i håndboldligaen rykkede TM Tønder ud af ligaen med et nederlag på 35-25 til Ribe-Esbjerg. Især den intense stemning i Tønder vil blive savnet.

Håndbold: Dramaet, der de sidste to år har kendetegnet TM Tønder på denne tid af året, udeblev onsdag aften, da TM Tønder tabte med 35-25 til Ribe-Esbjerg og dermed rykkede ud af håndboldligaen.

For to år siden skulle der et drama til, før TM Tønder rykkede op i håndboldligaen for to år siden. Kristian Stoklund scorede på et straffekast to sekunder før slutfløjt. Målet sikrede TM Tønder oprykning på bekostning af Nordsjælland.

Sidste år skulle klubben ud i tre dramatiske opgør mod Skive for at overleve i ligaen. Efter et nederlag hjemme i første kamp, skulle TMT vinde de næste to. Det så dog sort ud, da klubben var nede med fem på udebane, men fik vendt rundt og sejrede I den sidste kamp var TM Tønder igen nede med fem i anden halvleg, inden TMT vendte kampen og sikrede overlevelse.

Sådan skulle det ikke gå onsdag aften, hvor 1307 tilskuere kunne se et TM Tønder-hold, der faldt sammen mod Ribe-Esbjerg. Klubben havde på forhånd meldt ud, at der ville blive tryk på, og man opfordrede derfor folk til at komme tidligt. Det råd tog tilskuerne til sig. Med en time til kampstart var mange af tilskuerne allerede mødt op, og det var svært at komme frem og tilbage på tilskuerpladserne.