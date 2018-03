TM Tønder står over for stor udskiftning

Tre profiler forlader TM Tønder til sommer. Derudover er der fortsat uvished om flere spillere. Endnu er ingen nye hentet ind. Ifølge direktøren er det svært, når man endnu ikke ved, om det hedder liga- eller divisionshåndbold næste år.

Håndbold: Kristian Stoklund, Rune Schrøder og Oliver Eggert har alle tre været profiler for TM Tønder i denne sæson. Men det bliver de ikke næste år. De to første har skrevet kontrakt med Fredericia, mens Oliver Eggert netop har offentliggjort, at han skal tørne ud for SønderjyskE. Dermed er det tre vigtige bagspillere, Tønder-klubben må sige farvel til, når sæsonen slutter. Udover de tre står Martin Kærgaard, Ulrik Eggert, Hans Martin Asmussen, Thomas Oesen og Mads Thomsen overfor kontraktudløb, og det er endnu ikke afgjort, om de fire spillere indgår en ny kontrakt. - Vi er i forhandling med dem. Men det er meget afventende, fordi vi ikke ved, hvor vi ender, siger TM Tønders direktør Kim Wittenkamp.

Optakt Håndbold, ligaen mænd



Fredag 19.30: TM Tønder - HC Midtjylland



Truppen



Oliver Eggert er ude med en skade.



JV tipper: 32-20

Spiller på vej Der er endnu ikke blevet præsenteret nogle nye spillere fra næste sæson. Det skyldes i høj grad uvisheden, hvor direktøren fortsat ikke ved, om TMT skal spille i ligaen eller første division fra næste sæson. - Havde vi lagt i en position, hvor vi vidste, hvad det var fra næste sæson. Så tror jeg, vi var noget længere, end vi er i dag, siger Kim Wittenkamp og tilføjer, at han er fortrøstningsfuld for, at der nok skal være en stærk trup efter sommerferien. De mange fans af den sønderjyske klub kan dog snart forvente sig nogle spændende nyheder fra TM Tønder. Den første spiller er på vej til at blive præsenteret. - Der er nye spillere på vej, og vi kan inden for kort tid præsentere den første. Men ting tager tid, og jeg kan ikke sige noget, inden den sidste underskrift er sat, siger direktøren.